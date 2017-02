Verdikt není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůtu pro případné odvolání až po doručení písemného rozsudku. Škodu ale Turhobr platit nemusí, s její náhradou se k trestnímu řízení nepřipojil jako oprávněný subjekt Svaz policejních sportovních klubů Policie ČR.

Podle spisu si expolicista od roku 2009 do roku 2012 ponechal více než 130 tisíc korun, které poskytla klatovská radnice ze svého rozpočtu sportovnímu klubu na úhradu pronájmu sportovišť pro děti a mládež.

Platily se za to jiné věci, které souvisely s chodem klubu. obžalovaný

Samosoudce Jaromír Veselý při odůvodnění rozsudku upozornil zejména na společenskou škodlivost jednání obžalovaného. „Zneužil důvěry nadšenců, kteří se ve sportovním klubu angažovali. Navíc v té době figuroval jako policista,“ uvedl Veselý.

Nedoložil doklady



Podle něj o vině Turhobra neměl sebemenší pochybnost a neuvěřil ani jeho obhajobě, že peníze použil k jiným účelům v rámci fungování klubu.

„K tomu nedoložil žádné účetní doklady, které by verzi potvrzovaly. Jako předseda byl jediný, kdo mohl nakládat s financemi klubu,“ pokračoval soudce. Poukázal také na finanční problémy, s nimiž se Turhobr v té době potýkal. V této souvislosti zmínil dluhy, které měl policista jednak u soukromých osob, ale také u sázkové kanceláře.

Turhobrovi ulehčilo podle soudu snad jen to, že se snaží částečně odčinit následky svého jednání, když městu vrátil alespoň určitou částku z poskytnutých dotací. On sám se hájil tím, že si žádné peníze nenechal. „Je pravda, že nebylo zaplaceno to, na co byly peníze z dotací určeny. Platily se za to jiné věci, které souvisely s chodem klubu a které se týkaly sportování dětí,“ prohlásil v závěrečné řeči expolicista a požadoval zproštění obžaloby.

Neposlali vyúčtování



Průšvih vyplaval na povrch, když se město pídilo po tom, jak byly peníze využity. Nedočkalo se totiž žádného vyúčtování. „Ve smlouvě o poskytnutí dotace je stanoven termín, dokdy je její příjemce povinen předložit vyúčtování včetně dokladů. Pokud tak neučiní, je to důvod ke krácení nebo k úplnému navrácení dotace,“ uvedla už dříve vedoucí finančního odboru klatovské radnice Hana Chalupová. Podle ní na základě kontroly dotací poskytnutých SKP podalo město trestní oznámení.

SKP v Klatovech čítá desítky členů, nyní je prakticky odsouzen k zániku. Nikdo totiž nechce po bývalém šéfovi převzít štafetu. Turhobr skončil ve funkci předsedy klubu v roce 2014, kdy odešel i ze služebního poměru. U policie pracoval na obecné kriminálce.

Kromě zpronevěřené dotace se na Turhobra valí další průšvih. Je podezřelý, že jako svědek během výslechu před soudem lhal, aby pomohl známému dostat se z průšvihu kvůli řízení auta bez řidičáku. Kromě toho je vyšetřován ještě kvůli podezření z podvodu.