Reitinger původním jménem Heidinger byl propuštěn z psychiatrické léčebny v roce 2013. Forma léčby mu byla změněna z ústavní na ambulantní. Podle televize Prima, která o pátrání informovala, přestal brát léky v lednu a navíc se dopustil napadení kamaráda.

„Napadl mě mezi dveřmi, nevěděl jsem, že je to on. Nadával mi a pak utekl, nic vážného se mi nestalo, asi měsíc to bylo vidět,“ řekl TV Prima napadený.

Policie po Reitingerovi pátrá od 4. ledna právě kvůli vyšetřování pokusu o ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. Zatím však není jasné, co se stalo.

„Nejprve jsme po něm z taktických důvodů pátrali skrytě, což znamená, že nebyl viditelný ve veřejné databázi, po odvysílání reportáže už k tomu ale nebyl důvod. Kriminalisté dosud neví, kdo je pachatelem uvedených trestných činů, a hledaný by policistům mohl pomoci k objasnění důležitých skutečností,“ řekl Novinkám mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Podle něj navíc Reitinger nepřerušil léčbu v lednu, nýbrž až v únoru. „Podle našich informací se nedostavil k lékaři 17. února, jestli to může mít vliv na jeho stav, ovšem není otázka na policii,“ dodal Hulan.

Jan Reidinger na archivní fotografii

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dvojnásobná vražda se odehrála 11. února 2010 nedaleko centra Českých Budějovic. Heidinger matku a jejího manžela zastřelil nelegálně drženou zbraní. Otčíma navíc bodl nožem. Do bytu se dostal přes balkón. Po činu utekl do Německa, kde byl zadržen o několik dní později. Na čin si nepamatoval a podle policistů vypovídal zmateně. Čin však viděly jeho nevlastní sestry.

Muž byl po dopadení sice obviněn z vraždy, stíhání pak ale státní zástupce zastavil. Znalci totiž došli k závěru, že byl Reidinger v době činu nepříčetný. Žalobce navrhoval umístit muže do detenčního ústavu, soudy mu ale uložily ochrannou ústavní léčbu.

Sám Heidinger v minulosti svou nemoc spojoval s tím, že jí trpěli jeho příbuzní z matčiny strany. Problémy se prý objevily již před osudným večerem, když například bezdůvodně napadl svého bratrance.