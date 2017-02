Nehoda se stala loňského 7. srpna kolem půl čtvrté dopoledne, kdy byl v zoo poměrně živý prázdninový provoz. Vláček se rozjel vysokou rychlostí.

„Ve vagóncích v tom okamžiku cestovalo minimálně dvacet osob, z nichž pouze souhrou šťastných náhod nebyla žádná zraněna. Někteří cestující dokonce z vláčku při jízdě vyskakovali, aby újmě na zdraví zabránili,“ popsala mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

„Při naklonění a částečném převrácení vagónu vláčku však byli zachyceni chodci, kteří stáli či šli po okraji vozovky,“ dodala Kozumplíková.

Zraněné i děti



Při nehodě byli lehce zraněni dva dospělí ve věku 29 a 36 let a tři děti ve věku od jednoho roku do sedmi let. Dvaašedesátiletá žena ze Štramberka byla zraněna těžce a léčila se nejméně tři měsíce.

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí dosud netrestanému muži trest odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let.

„Jako řidič vláčku zavinil dopravní nehodu svou nedbalostí, když nepřizpůsobil rychlost jízdy vlastnostem vyhlídkového vláčku a povaze vozovky a přivodil cestujícím a lidem, kteří se nacházeli v bezprostřední blízkosti vláčku, vážné riziko způsobení újmy na zdraví,“ konstatovala Kozumplíková.