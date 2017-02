„V souvislosti s tímto případem se podařilo zajistit fotografie dvou mužů, kteří se v době přepadení pohybovali v blízkosti večerky. Kriminalisté by se s nimi potřebovali spojit, aby je mohli vyslechnout, ” uvedl mluvčí, který popsal i průběh přepadení.

„Do večerky vstoupili dva zatím neznámí pachatelé a surově zaútočili na ženu, která stála za pokladnou. Jeden z útočníků ji začal tlouct baseballovou pálkou do hlavy a snažil se ji odstavit od pokladny, ke které se sápal,” popsal Daněk průběh přepadení, k němuž došlo 3. února v Křivoklátské ulici kolem 21. hodiny.

Dvojice mužů, které policie potřebuje vyslechnout

FOTO: Policie ČR

Pachatele zaskočil manžel prodavačky, který se v obchodě rovněž nacházel. „Vzal do ruky skleněnou lahev a udeřil útočníka do obličeje. V ten okamžik se do přepadení zapojil i druhý pachatel, který držel v ruce nůž, a došlo ke rvačce,” dodal mluvčí s tím, že zaskočení zloději následně utekli směrem k Tupolevově ulici.

Muži, který útočil baseballovou pálkou, může být zhruba 35 let, měří kolem 180 centimetrů. Má silnější postavu a světlou pleť. Druhý pachatel, který měl v ruce nůž, byl ve věku okolo 30 let s výškou asi 170 centimetrů. Měl malý obličej a černé oči. Na sobě měl tmavou bundu a čepici. Patrně jde o leváka.

„Ani jeden z pachatelů nebyl maskován a při přepadení mluvili zřejmě rusky, nebo jiným východním jazykem,” uvedl mluvčí k popisu pachatelů.

Pachatelé jsou zřejmě zraněni



Policisté předpokládají, že oba pachatelé mohu být zraněni. „Jeden z nich by mohl mít v obličeji hematomy nebo zlomeniny obličejových kostí. Druhý by mohl mít zlomené nebo vykloubené prsty na ruce,” uvedl Daněk.

Pro podezření z loupeže jim hrozí v případě odsouzení až deset let za mřížemi.