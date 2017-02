Zprvu spořádaná občanka se podle policistů vydala na zločineckou dráhu ve svých 50 letech.

„Nejprve se ‚věnovala‘ majetkové trestné činnosti. Jakmile ale zavřeli jejího parťáka, přesedlala na drogy, respektive na jejich distribuci,“ uvedl v pátek mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Pomohl otisk ucha



Policisté ženu chytili a obvinili kvůli vloupání. Stalo se tak podle Hulana na základě ne zrovna běžného důkazu - otisku ucha, který zanechala na místě činu.

„Před samotným vloupáním se totiž osvědčeným způsobem téměř vždy přesvědčila, zda v bytě skutečně nikdo není, tím, že ucho přiložila na vstupní dveře,“ popsal Hulan.

Soud jí vyměřil šest let za mřížemi, jenže po ženě se takříkajíc slehla zem.

„Přibližně po deseti letech chtěl tehdy pětašedesátiletou ženu soud prohlásit za mrtvou. To zvrátil další poznatek od důvěryhodné osoby, který vypovídal o tom, že je žena naživu a úspěšně se ukrývá. Proto soud s takto zásadním resumé ještě počkal,“ uvedl Hulan.

Kradla v obchodě



Že je žena naživu, se potvrdilo v úterý. „Tehdy ji totiž pracovníci ostrahy jednoho z marketů v Praze 8 zadrželi poté, co se dopustila drobné krádeže, a předali ji policistům,“ přiblížil Hulan s tím, že dnes šestašedesátiletá žena si nyní už odpykává svůj trest.

„Paradoxní na celé situaci je, že pokud by dealerka nastoupila trest okamžitě po jeho uložení, byla by už přibližně pět let na svobodě a již si mohla žít jako spokojená důchodkyně,“ poznamenal Hulan.