Torubarov žádal v Česku o azyl, tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) však v květnu 2013 rozhodl ještě před koncem azylového řízení o podnikatelově vydání. Rusko žádalo vydání Torubarova kvůli obvinění z podvodu.

Podnikatel se ukryl v zahraničí, pátral po něm Interpol. V Česku skončil ve vazbě a putoval odtud do Ruska, odkud po půl roce znovu utekl. Později požádal o mezinárodní ochranu v Maďarsku.

Podle Torubarovova právníka má jeho klient kvůli vydání do Ruska poškozené zdraví a žije v neustálém stresu. Právnička ministerstva spravedlnosti však už dříve poukázala na to, že Česko neodpovídá za újmu, kterou muži způsobilo stíhání a vazba v Rusku.

Dostal 250 tisíc



Obvodní soud loni dospěl k názoru, že Torubarov nepředložil žádné důkazy, které by dokládaly, že mu vydáním do Ruska vznikla nemajetková újma. Muž se proti verdiktu odvolal, ve středu však neuspěl.

Ústavní soud v roce 2014 závazně určil, že ministerstvo spravedlnosti by mělo při vydávání člověka do zahraničí vždy čekat na to, jak dopadne cizincova žádost o udělení mezinárodní ochrany. Podle soudního nálezu porušilo Torubarovovo vydání mezinárodní dohody i trestní řád.

Ministerstvo muži následně přiznalo jako satisfakci 250 000 korun. Kauza rozhádala české politiky. Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) chtěl dokonce zastavit odlet Torubarova do Ruska a nařídil personálu pražského letiště postavit před ruský letoun cisternu. Čelil kvůli tomu trestnímu oznámení, které však policie o několik měsíců později odložila.