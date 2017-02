Nehoda se stala před šestou hodinou ráno. „Šlo o střet expresu jedoucího ze Vsetína do Prahy a stalo se to ve veřejně nepřístupném prostoru mezi Grygovem a Olomoucí. Osoba byla na místě usmrcena,” sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Podle mluvčí Českých drah Moniky Bezuchové byla doprava na hlavním koridoru mezi Olomoucí a Bohumínem po nehodě zastavena.

„V 07:15 byl provoz spuštěn po jedné ze dvou traťových kolejí. Je to však frekventovaná trať a vznikají tam velká zpoždění. Než se to rozjede, potrvá to zhruba tři hodiny,” řekla ráno Bezuchová.

Vlaky jedoucí bezprostředně po nehodě měly až hodinová zpoždění. Provoz byl plně obnoven kolem deváté hodiny.