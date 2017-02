Soud nepravomocně zastavil stíhání Babišova Agrotecu kvůli zakázkám pro poštu

Pražský městský soud zastavil stíhání hustopečské firmy Agrotec v kauze manipulací zakázek České pošty. Bez bližších podrobností to ve čtvrtek uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. Agrotec patří do holdingu Agrofert, který do minulého týdne vlastnil ministr financí Andrej Babiš (ANO). Ten kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie do svěřenských fondů.