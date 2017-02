Mezi obviněnými jsou politici, vysocí úředníci a podnikatelé z Ústeckého a Karlovarského kraje. Velkou část obviněných tvoří hodnotitelé projektů.

Experti projekty bodovali a na základě jejich doporučení o nich definitivně rozhodoval výbor ROP Severozápad.

Operační program podpořil 536 projektů částkou 19,4 miliardy korun. Škoda způsobená obviněnými podle některých informací dosáhla 13,9 miliardy korun.

Na svobodu mu pomohli motorkáři



Novák se podle informací Práva loni v květnu vzdal českého občanství, což by však nemělo mít žádný vliv na jeho vydání, pokud by se bránil návratu do Česka. Jaké občanství nyní Novák má, přesně známo není. Údajně by ale mohlo jít o německé.

Chomutov v roce 1999, kdy byl Novák starostou, prodal akcie Severočeské energetiky a Severočeské plynárenské společnosti za víc než 317 miliónů korun. Kupec, německá firma, za zprostředkování poslal 2,27 miliónu marek (přes 40 miliónů korun), které skončily na účtu Novákových. Ze čtyřletého trestu za přijetí úplatku si Novák odpykal dva roky a jeden měsíc.

Propuštěn byl na základě žádosti mosteckého občanského sdružení Gryphons. Jde o motorkářský klub pořádající srazy a další akce pro veřejnost. Novák je fanouškem aut a motorek a podle listu motorkářům v minulosti pomohl, když zajistil některé veteránské stroje pro výstavu.