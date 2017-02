Ještě jeden rok a slavili by padesát let od doby vzniku. Oni se ale rozhodli, že takové kulatiny neberou a odejdou relativně silní...

Pokud by následujících osm měsíců do sněmovních voleb pokračovaly koaliční hádky mezi ČSSD a hnutím ANO, vláda by ztratila smysl....