Jedná se o kopie protokolů s výpověďmi těchto svědků z policejního spisu.

Kdo je na internet umístil, zatím není jasné. Viktor K. to ale být fyzicky nemohl, má stoprocentní alibi. Od loňského podzimu totiž sedí za mřížemi. Obhájce Viktora K. Právu potvrdil, že jeho klient měl kopie protokolů k dispozici.

„Sám mě o ně požádal, abych mu je pořídil ze spisu. Má na to podle zákona právo. Jak s nimi naložil, nevím,“ sdělil právník.

Na facebookový profil obviněného muže někdo vložil protokoly s výslechy svědků s jejich osobními údaji.

FOTO: Právo

O tom, že kolují po sociální síti, se dozvěděl až od reportéra Práva. Vyjadřovat se k tomu ale nechtěl. Zveřejněný materiál obsahuje 21 stránek s výpověďmi deseti svědků, kteří Viktora K. usvědčují.

Detailně popsali, kdy, kde a kolik toho od něj koupili. Někteří z nich uvádějí, že jsou jen příležitostní konzumenti, a z jejich vyjádření se dá odvodit, že o užívání drog nemá nikdo z jejich blízkého okolí nebo rodiny ani zdání. V hlavičce protokolu jsou jejich celá jména, adresy a kontaktní telefonní čísla.

Chce se takhle pomstít a možná nás i zastrašit, abychom před soudem nevypovídali. jeden z dotyčných svědků

„Od Viktora jsem kupovala pervitin dvakrát týdně. Nikdy se nestalo, že by ho neměl. Vždy mi ho předával u zadního vchodu do jeho domu, měl ho předem připravený a navážený v igelitovém sáčku. Po jeho otevření jsem cítila tu chemii, byl čerstvý,“ vypověděla například Květoslava Ž.

Jiný svědek zase při výslechu nadiktoval policistům jména dalších čtyř odběratelů, kteří u obviněného drogy nakupovali.

Proč odkryli síť

Co je důvodem odkrytí sítě odběratelů, se dá jen spekulovat. Jedna z možností se ale nabízí. Blíží se termín, kdy svědci mají proti Viktoru K. vypovídat před soudem. Může to tak být jedna z forem zastrašování. Zveřejněné dokumenty už také mezi sebou sdílela řada lidí a objevily se i komentáře:

„Humus, ale cenné info.... Viktore, dobře, že sis nenechal pro sebe, jak se k tobě všichni zachovali... Tak si se přesvědčil, že tudy cesta nevede a smažky zůstanou vždycky jenom smažky....“

„Jasně, že už o tom vím, a dokonce vím, kdo to tam dal. Já jsem té dotyčné osobě psal, aby to hned smazala, že to nemá právo zveřejňovat. I když jsem ji upozornil, že je to trestné, neposlechla,“ řekl Právu jeden z dotčených svědků. Podle něj se jedná o ženu, která byla s Viktorem v blízkém kontaktu.

Lítal jsem v tom taky, to nepopírám. Ale přestal jsem s tím. Teď si tady zase na mě lidi ukazují a píšou nesmyslné vzkazy dotyčný svědek Vilém L.

„Viktor jí ty papíry poslal z basy, aby to zveřejnila. Chce se takhle pomstít a možná nás i zastrašit, abychom před soudem nevypovídali,“ pokračoval 25letý muž. Má i vysvětlení, proč dotyčná žena Viktora K. poslechla.

„Ta holka kdysi neměla kde bydlet a on ji vzal k sobě. Bere ho jako prince zachránce,“ dodal. Že jeho jméno běhá po internetu v souvislosti s drogami, je pro něj velmi nepříjemné.

„Lítal jsem v tom taky, to nepopírám. Ale přestal jsem s tím. Utnul jsem to zavčasu. Teď si tady zase na mě lidi ukazují a píšou nesmyslné vzkazy,“ uzavřel Vilém L.

Právo kontaktovalo ženu, která podle něho svědecké protokoly na Facebooku zveřejnila. „Já se o tom bavit nebudu,“ řekla do telefonu a zavěsila. Pokud by se jí vina prokázala, hrozí jí obvinění z přečinu neoprávněného nakládání s osobními údaji.