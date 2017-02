Dvaačtyřicetiletý Lakatoš, který sám sebe označoval - a zřejmě i patřil - mezi romské milionáře, figuroval jako hlavní postava v případu, který se stal v roce 2014 v ulici Cejl. Stovku Romů tam tehdy musela uklidňovat zásahová jednotka policie.

Lakatoš měl podle výpovědí napadnout šavlí jiného Roma, který o něm měl rozhlašovat, že je otcem nenarozeného dítěte jeho družky. Napadený muž se z nepříliš vážného zranění v šarvátce vyléčil a poté sám sebe označil za původce sporu. Za historku o cizoložství a provokování Lakatoše se u soudu omluvil.

Soud ale měl tento pátek vynést nad Lakatošem rozsudek. O jeho úmrtí ve čtvrtek ani na Krajském soudě v Brně, ani na státním zastupitelství nikdo nevěděl.

Incident mezi oběma Romy řešil i olašský soud, který šiřitele údajných pomluv dal do „prasty“, což znamená, že byl muž z romské komunity vyobcován.

Chtěli ho prý vydírat



„Měl peníze, a tak ho chtěli udáním jednoduše vydírat. Teprve, když zasáhl náš soud, tak to stáhli a omluvili se. Teď už je to jedno. Odešel do jiného světa, ale ty, kteří ho nejprve křivě obvinili a pak po něm chtěli i peníze, hodláme zažalovat,“ řekl Právu bratr zemřelého Rastislav Lučanský.

Ten podle dalších romských zvyků vyhlásil už od středy car, tedy smutek. „Přijedou Olaši z Polska, Německa i ti, co něco znamenají u nás. Počítám s účastí tři sta až pěti set smutečních hostí. Vlastní pohřeb ale bude v rodných Chynoranech na Slovensku,“ upřesnil bývalý boxer a současný šéf Asociace Romů v ČR Lučanský.