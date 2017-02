Trn z paty soudci nakonec vytrhla jeho kolegyně, která ovládá ruštinu. Přestože není oficiální tlumočnicí, trestní řád ve výjimečných případech takovou možnost dává.

„Pokud o tom člověku vím, že dokáže překládat z jazyka, kterému rozumí obžalovaný, mohu jej pro potřeby trestního řízení v konkrétní věci přibrat. Podepíše slib, že byl poučený o svých povinnostech a následcích křivého tlumočení,“ uvedl Kasal.

Všichni mě víceméně slušně poslali do háje. Byli ale i tací, kteří mě v podstatě seřvali, co si je dovoluji obtěžovat. soudce Jan Kasal

Podle svých slov neměl na výběr a jím zvolené řešení vyžadovala vzniklá situace, kdy hrozilo zmaření zkráceného řízení. „Od podání návrhu na potrestání obviněného státním zástupcem mi běžela čtyřiadvacetihodinová lhůta. Během půldne jsem obvolal snad deset tlumočníků a nikdo nebyl ochotný přijet. Všichni mě víceméně slušně poslali do háje. Byli ale i tací, kteří mě v podstatě seřvali, co si je dovoluji obtěžovat, abych je na půl hodiny tahal k soudu,“ pokračoval Kasal.

Upozornil přitom na to, že nemá žádnou páku, jak tlumočníky k soudu dostat. „Nemohu jim to nařídit, protože nejsou účastníky řízení. Já na ně můžu maximálně apelovat, to je všechno. Ještě mi zbývala možnost, že uložím státnímu zástupci, který podal návrh na potrestání, aby přítomnost tlumočníka zajistil. Ale vyšlo by to nastejno, protože udělá totéž co já. Zvedne telefon a začne je obvolávat,“ vysvětlil Kasal.

Projednávaný případ se týkal padesátiletého Vasyla Stetsyka, který se vydával za Rumuna, aby se jako občan Evropské unie vyhnul vízové povinnosti a usnadnil si tím získání práce v ČR.

Falešný doklad

Při kontrole minulý týden předložil policistům kompletně padělaný rumunský občanský průkaz vystavený na jeho jméno, který si opatřil ve své domovině v přepočtu za sedm a půl tisíce korun. U soudu dostal jako trest vyhoštění z ČR a propadnutí falešného dokladu.

„Musel jsem ho poučit, jaká má práva, tedy že nemusí vypovídat a nikoho nesmí křivě obvinit. Tady bylo zapotřebí mít u jednání někoho, kdo by byl schopen to obviněnému vysvětlit. Stejně tak mu srozumitelně vyložit konečné rozhodnutí, tedy že dostal trest vyhoštění a do kdy musí odjet z republiky,“ sdělil dále Kasal.

Ukrajinec vše pochopil a s trestem souhlasil. „Mohl to ještě zkomplikovat tím, že by trval na přeložení rozsudku. V tom případě bych už musel přibrat oficiálního tlumočníka, což za stávající situace bylo prakticky nemožné stihnout ve stanovené lhůtě, a obviněného bych musel propustit ze zadržení. Pak by se už těžko sháněl,“ uzavřel soudce.