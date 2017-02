Muži totiž oba mladíky pokládali za pachatele, kteří chodí krást do areálu jejich firmy pohonné hmoty. Poté, co je v noci v blízkosti areálu své firmy chytili, je podle obžaloby spoutali, bušili do nich pěstmi, kopali je a spoutané do kozelců a s roubíky v ústech je nakonec odvezli 70 kilometrů daleko do Veselí u Zákup na Českolipsku. Tady je měli polít benzínem a poté, co mladíci omdleli, měli odjet.

Třem z obžalovaných, Tomáši Kolmanovi, Janu Waňkovi a Radomíru Šefrovi, hrozí za pokus o vraždu až 20 let vězení, čtvrtému Janu Michálkovi za omezování osobní svobody deset let. Muži čelí i obžalobě z loupeže, svým obětem podle spisu vzali mobily, brýle, boty a ponožky.

Rizikový způsob provedení



Soudní znalec ve středu u soudu potvrdil, že způsob provedení útoku byl značně rizikový. „A to zejména kvůli zalepení dýchacích otvorů v kombinaci s působením chemikálií, kterými byli poškození politi. Mohlo dojít ke ztrátě vědomí, ale i ke zvracení a vdechnutí obsahu žaludku,“ konstatoval znalec.

Právě na základě jeho závěrů byl celý čin kvalifikován jako pokus o vraždu.

Obžalovaní svou vinu ale odmítají a upozorňují na řadu nesrovnalostí ve výpovědi mladých bratrů. Ti například nedůvěryhodně tvrdí, že před přepadením - kolem třetí hodiny v noci - hledali v lese u areálu firmy uschované jízdní kolo.

Starší z bratrů si také nedokázal vzpomenout, jestli byl po osvobození na ošetření v nemocnici s bratrem nebo bez něj. U soudu navíc vyšlo najevo, že starší z bratrů byl v minulosti usvědčen z krádeží pohonných hmot v areálu firmy obžalovaných a odseděl si za to 11 měsíců. Z vězení se vrátil jen několik měsíců před tím, než se měl celý příběh odehrát.

Pachové stopy



„Všechno si to vymysleli, aby se nám pomstili za to, že starší z nich musel kvůli nám do vězení,“ řekl obžalovaný Jan Waněk. Soudní znalec ale na dotaz Práva takovou možnost vyloučil. „Všechno, co jsem posuzoval, si poškození nemohli způsobit sami,“ reagoval znalec.

Proti obžalovaným také svědčí zajištěné pachové stopy a další stopy zajištěné na místě činu. Případ je zatím odročený do začátku března, kdy soud vyslechne další svědky. Obžalovaní také představí svůj konkurenční znalecký posudek.