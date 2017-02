Právě Novák oznámil nález mrtvého těla své matky v ložnici v přízemí domku, kde společně bydleli. Měl ji najít, když k ní přišel ráno z prvního patra, kde spal s přítelkyní.

Stařenku pachatel podle žalobkyně Alice Ondráškové opakovaně bodl přesně nezjištěným ostrým nástrojem. „Žena utrpěla pět bodnořezných poranění v oblasti čelisti a krku. Rány přeťaly i tepnu a žílu,“ řekl ve středu u soudu znalec z oboru lékařství.

Seniorka podle něj zemřela, když vykrvácela. „Ani v případě, že by jí byla poskytnuta včasná pomoc, by nebylo možné smrt odvrátit. Během několika sekund došlo u ní k velké ztrátě krve a bezvědomí,“ konstatoval znalec.

Upoutána na lůžko



Seniorka byla po mozkové mrtvici zcela upoutána na lůžko a její soužití se synem v jedné domácnosti přitom nebylo idylické, mimo jiné proto, že muž prakticky denně pil alkohol. Vyučený řezník byl bez práce. Na své matce byl finančně závislý.

Úředně byl opatrovníkem své matky a pobíral na péči o ni osmitisícový příspěvek. Bez příjmů byla i jeho přítelkyně, která se do domu nastěhovala. I to bylo předmětem svárů mezi seniorkou a jejím synem. „Domnívala se, že se jí věnuji méně než dříve,“ připustil už dříve obžalovaný.

Ošetřovatelka zavražděné před soudem potvrdila, že idylické vztahy ve společné domácnosti rozhodně nepanovaly. Když se prý ve službě s Novákem setkala, býval podle ní opilý. Bylo tomu tak prý i večer před vraždou.

Svou vinu na vraždě obžalovaný odmítl.

„Jestli je nějaká spravedlnost, tak já jsem to neudělal. Podívám se vám do očí, já to nebyl,“ řekl Novák už dříve soudci. [celá zpráva]

Osudný den, který předcházel dni, kdy našel matku mrtvou, ani v noci prý nic zvláštního nezaznamenal. Nedošlo prý ani k žádnému konfliktu.

„Nebylo prokázáno, že by čin spáchal obžalovaný,“ konstatoval soudce Aleš Vašků. Podle něj je mimo jiné nesporné, že měl Novák stále horší vztahy s matkou. Klíčové podle něj bylo pro rozhodování soudu to, že v domě nebyl v době vraždy s matkou sám, ale s přítelkyní, která také měla negativní vztah k zavražděné a psychicky i fyzicky je dostatečně disponována, aby vraždu spáchala.

„Máme tu dvě dospělé osoby, oba alkoholiky a asociály, oba fyzicky způsobilé a není jednoznačné, že by jen obžalovaný měl motiv,“ uvedl soudce. Policie také původně podezírala oba. Ještě než byli propuštěni ze zadržení, byl u nich v domě instalován prostorový odposlech. Byl tam zhruba měsíc. Ani on k objasnění, kdo skutečně vraždil, nevedl.

Detektor lži



„Byly to řeči dvou opilců. Já jsem to neudělal. A co ty? V tomto duchu se pořád bavili. Buď jsou to osoby tak otrlé a obezřetné, že jeden před druhým hráli habaďuru, ale jsou to opilci, takže byste očekávali nižší obezřetnost. Ale ani jeden to nepustil,“ konstatoval k přepisu odposlechů soudce.

Podle něj nepochybně jeden z nich čin spáchal. „Více nám do toho pasuje obžalovaný, ale nehrajeme si na Boha, potřebujeme jednoznačné důkazy a ty nejsou. Musíme soudit podle důkazů a ne podle toho, co cítíme,“ zdůraznil Vašků. Jednoznačný nebyl podle něj ani závěr vyšetření na detektoru lži, kterému se oba podrobili. Ten byl méně příznivý pro obžalovaného.

Jen velmi málo pravděpodobné je podle soudce to, že vraždu spáchala třetí osoba, která by do domu vnikla, například neuzamčenými dveřmi v jeho zadní části. „Nic nenasvědčovalo tomu, že by v domě někdo loupil,“ poznamenal k tomu Vašků.

Vyjádřil se i k možnosti, že by se na vraždě spolu podíleli jak Novák, tak i jeho přítelkyně. „Prostorový odposlech to téměř vylučuje,“ dodal.

Rozsudek dosud není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro případné odvolání.