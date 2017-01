Nehoda se stala v půl druhé odpoledne v ulici Hrdinů. Řidič dodávky vjel podle svědků na železniční přejezd, kde se mu ale vozidlo porouchalo a uvízlo. "Tou dobou ještě neblikala výstražná signalizace," popsal situaci Novinkám na místě svědek nehody.

Řidič dodávky okamžitě vystoupil, a když se aktivovala výstražná signalizace a spadly závory, běžel naproti přijíždějícímu vlaku, který se snažil máváním zastavit.

Nikdo nebyl zraněn



Strojvedoucí už ale stihl pouze přibrzdit, po střetu vlak odhodil dodávku na závory a na signalizační zařízení.

"Nehoda se obešla bez zranění. Ve vlaku bylo přibližně 200 lidí. Říčanská profesionální jednotka předala místo zásahu drážním hasičům," řekl Novinkám mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Událostí se začali zabývat policisté i vyšetřovatelé drážní inspekce. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi musel být zcela zastaven. Přibližně po 40 minutách obnovily dráhy provoz na jedné z kolejí. Vlaky mohly místem nehody projíždět sníženou rychlostí.

"Jedná se o nehodu dodávky a osobního vlaku, jedoucího z Benešova do Prahy, a to na železničním přejezdu zabezpečeném výstražnou světelnou signalizací i závorami. To, zda byla v době nehody výstražná signalizace v provozu, je předmětem dalšího vyšetřování," sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Silnice mezi Strančicemi a Všestary byla kvůli nehodě na několik hodin uzavřena.