Vrchní soud potvrdil 18 let muži, který jateční pistolí postřelil dvě ženy

Osmnáct let za mřížemi si definitivně odpyká Jiří Langer (56) z Ostravy za to, že se předloni v dubnu v domě v Jakartovicích — Deštném pokusil jateční pistolí zastřelit svou družku (45 let) a její tetu (58 let). Rozhodl o tom v úterý Vrchní soud v Olomouci, když potvrdil verdikt Krajského soudu v Ostravě z loňského 19. října, proti kterému se obžalovaný odvolal.