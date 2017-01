„Vypadá to, že by o oko přijít nemusel,“ uvedl Petr Prokeš ze Záchranné a odchytové služby pro zvířata v Karlových Varech. „Zatím to ale nelze říct zcela stoprocentně, že to bude v pohodě, ale naděje na vyléčení tam je,“ pokračoval záchranář.

„Dali jsme mu pracovní jméno Bojar, takhle ho pojmenoval brácha,“ usmíval se Prokeš.

Křížence labradora našli lidé v sobotu asi kilometr od Šindelové ve směru na Jindřichovice u odbočky do lesa u velké hromady sněhu. Na místě byla řada krvavých stop ve sněhu, roztrhaný zakrvácený jutový pytel a také stopy po tom, jak někdo hloubil díru do hromady sněhu uhelnou lopatou.

Pachatel podle všeho nejdříve lopatou psa omráčil, pak mu svázal nohy, strčil ho do pytle a pak zahrabal do hromady sněhu. Pes se ale z omráčení probral a dokázal se z pytle a sněhu vyhrabat.

Ticho po pěšině



Záchranáři zatím nedostali ani jediné upozornění od veřejnosti, že by psa na fotografiích někdo poznal.

Když Bojara záchranáři našli, nemělo zvíře známku ani čip. Psa ale lze identifikovat například podle nápadné bílé náprsenky ve tvaru kříže. Na krku měl kombinovaný polostahovací řetízek. Bojar váží kolem 25 kilogramů.

„Zatím je úplné ticho po pěšině. Nikdo se neozval, nikdo nás nekontaktoval,“ krčil rameny Prokeš. „Byl jsem na výslechu a vím, že se tomu docela hodně věnují,“ popisoval Prokeš, podle kterého policie posbírala na místě činu veškeré stopy.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, kterého se měl dopustit dosud neznámý pachatel,“ uvedla k případu mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Krejčí.

„V případě dopadení pachatele, mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ pokračovala mluvčí a vyzvala veřejnost k pomoci k dopadení pachatele.

„Pokud někdo pozná tohoto psa, ať se obrátí na linku 158, mohl by nám tím pomoct při zjišťování informací o psovi, napříkal odkud je a o jeho posledním majiteli,“ uvedla Krejčí.

Třetí případ



Podle místních se jedná už o třetího psa, který se od prosince v katastru krušnohorské obce objevil. „Tenhle poslední případ je ale opravdu brutální,“ uvedl Rudolf Kovařík ze Šindelové. „Přemýšleli jsme s lidmi z obecní rady o tom, že bychom třeba instalovali fotopasti,“ poznamenal.

„Když je někdo schopný tohle udělat zvířeti, tak to už je kousek od toho, aby byl schopen to dělat i vůči lidem. Tohle přeci není normální, aby se takhle člověk choval k zvířeti,“ dodal Kovařík.

Bojar se nemá v záchranné stanici vůbec špatně. „Baští speciální, vyloženě masovou konzervu, kde je sto procent masa,“ popisoval záchranář s tím, že lidé ho při návštěvách stanice navíc krmili piškotami. „Pookřál dost. Až na počáteční nedůvěřivost je úplně v pohodě,“ popisoval Prokeš.

„Nemáme ho v kotci, ale ve speciálním vyhřívacím boxu — místnosti, kde máme zázemí pro aktuálně odchycené psy. Žádného jiného psa tam s ním nemáme, ale to se může kdykoliv změnit. Zrovna se chystám pomoci kolegovi s odchytem psa v Mírové, takže mu asi přivezeme kámoše,“ uzavřel Prokeš.