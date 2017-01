Případem se v úterý začal zabývat Krajský soud v Liberci, kam se celá kauza po téměř dvou letech znovu vrátila.

V případu už odvolací Vrchní soud v Praze vynesl v roce 2015 pravomocný rozsudek. Podmíněný trest udělený předtím v Liberci tehdy zpřísnil na šest let vězení za šíření nakažlivé nemoci a pokus o těžké ublížení na zdraví.

Nejvyšší soud ale verdikt zrušil a případ vrátil k novému projednání do Liberce.

Pro ochranu partnerů by měl používat kondom. soudní znalec

Vinu Rudolf Martin Novák odmítl. Výpovědi svých příležitostných partnerů, kteří proti němu svědčili, označil znovu za lži.

„O své nemoci jsem dopředu informoval všechny své milence a pokaždé jsem při sexu používal jako ochranu kondom,“ vypověděl už před dvěma lety. Liberecký soudce Martin Omelka jeho předchozí výpověď nyní pouze přečetl.

Podrobuje se léčbě

U soudu v úterý vypovídal znalec z oboru zdravotnictví Luděk Daneš. Podle něj se nepotvrdilo, že by Novák někoho nakazil. „Riziko, že by k tomu mohlo dojít, tu ale bylo,“ uvedl znalec.

Obžalovaný je podle něj ukázněný a podrobuje se léčbě. „Léčba je ale pro jeho ochranu. A pro ochranu partnerů by měl používat kondom,“ zmínil znalec s tím, že použití kondomu Novák evidentně nedodržuje ani po sérii případů, kvůli které nyní stojí před soudem.

„V lednu 2014 mu byl zjištěn vřed na pohlavním údu, který je primárním stadiem syfilidy. Kdyby používal kondomy, k ničemu takovému by nemohlo dojít,“ doplnil znalec.

Jeden trest už dostal



Podle něj by k tomu, aby při styku s muži používal kondomy, pomohla sexuologická léčba. „Asi by to mělo větší efekt, než kdyby byl zavřený ve věznici mezi muži,“ uvedl Daneš.

Soud bude odpoledne pokračovat čtením protokolů z předchozích líčení. Pro urychlení projednání případu s tím souhlasili státní zástupce i obžalovaný. Poté soudce případ odročí, termín zatím stanoven nebyl.

Za šíření viru HIV si Novák už jeden trest odpykal. Soud mu v roce 2005 uložil trest 3,5 roku vězení. Tehdy dva roky ohrožoval své známé a nejméně v deseti případech měl s muži pohlavní styk.

Projednávání případu v Liberci bude pokračovat na jaře.