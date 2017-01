Líčení s 28letou ženou, jejíž mrtvé dítě našel loni na jaře v igelitové tašce na poli u Štětí na Litoměřicku traktorista, pokračovalo výslechem svědků. „Všimli jsme si, že začala přibírat, vypadalo to, že je těhotná. V práci to probírala celá hala,“ vypověděla jedna ze svědkyň.

Obžalovaná žena se v polovině roku 2015, kdy dítě počala, prý začala i jinak oblékat. „Oblékala se tak, aby to nebylo vidět. Nosila tlusté mikiny a široké kalhoty,“ uvedla svědkyně. Podle ní se podobně chovala i o zhruba tři až čtyři roky dříve. Tehdy byla také zřejmě těhotná, protože před soudem vypověděla, že v době čtyřletého vztahu s přítelem šla dvakrát na potrat, aniž by to komukoliv řekla.

„Všimla jsem si, že nosí mikiny. Říkalo se, že je těhotná,“ vypověděla další svědkyně. Podle ní si v polovině roku 2015 všimla, že se u obžalované změnilo chování, byla prý podrážděnější. V době, kdy obžalovaná otěhotněla, šla dlouhodobě marodit s kuřími oky. Do práce se už nevrátila a krátce před porodem dala výpověď.

S přítelem se rozešla



Žena dítě porodila loni 11. března v garsonce u svého bratra, kde v tu dobu žila. Bylo to necelé tři měsíce potom, co se s přítelem rozešla po čtyřleté známosti. Dítě schopné dalšího života měla podle obžaloby po porodu zabalit do ručníku a do igelitové tašky a poté ho měla odnést za město a pohodit na kraji pole.

Tam ho o zhruba měsíc později našel traktorista. Mrtvé dítě nalezené na poli mělo zlomenou spánkovou a temenní kost a pohmožděninu mozku, což vedlo k jeho úmrtí. Podle obžaloby žena působila na hlavu dítěte tupou silou. Obžalovaná odmítla, že by vraždu dítěte plánovala. „Nebylo to úmyslné ani plánované, nechápu, co se se mnou stalo,“ vypověděla už dříve před soudem. [celá zpráva]

Obžalované matce nyní hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Soudní jednání je zatím naplánované do pátku.