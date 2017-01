Právě on loni 28. ledna oznámil nález mrtvého těla své matky v ložnici v přízemí domku, kde společně bydleli. Měl ji najít, když k ní přišel z prvního patra, kde spal s přítelkyní.

Stařenku pachatel podle žalobkyně Alice Ondráškové opakovaně bodl přesně nezjištěným ostrým nástrojem mj. do krku. Navíc ji měl rdousit. Žena, která utrpěla mnoho bodnořezných ran a jíž vrah také proťal tepnu, zemřela v důsledku vykrvácení. „Zemřela na místě,“ konstatovala žalobkyně.

Žena nemohla chodit



Seniorka byla po mozkové mrtvici zcela upoutána na lůžko a její soužití se synem v jedné domácnosti přitom zřejmě nebylo idylické, mj. proto, že muž prakticky denně pil alkohol. „Já si pivko dám rád, to je pravda,“ přiznal u soudu, přičemž dodal, že denně kromě piva vypil s přítelkyní v průměru dva litry vína.

Svou vinu na vraždě však již před líčením odmítl před novináři a pak také před soudem. „Jestli je nějaká spravedlnost, tak já jsem to neudělal. Podívám se vám do očí, já to nebyl,” řekl Novák soudci.

Na své matce byl finančně závislý. Vyučený řezník byl totiž bez práce. Úředně byl opatrovníkem své matky a pobíral na péči o ni osmitisícový příspěvek. Bez příjmů byla i jeho přítelkyně.

Hrozí mu až 18 let



Osudný den, který předcházel dni, kdy našel matku mrtvou, ani v noci prý nic zvláštního nezaznamenal. Nedošlo prý ani k žádnému konfliktu. Nicméně připustil, že matce se příliš nelíbilo, že se k nim nastěhovala jeho přítelkyně. „Domnívala se, že se jí věnuji méně než dříve,“ konstatoval.

„To ráno jsem šel jako obvykle před sedmou dolů do pokoje, odtáhl závěsy, pustil rádio a popřál mámě dobré ráno. Obvykle něco zabrblala, ale tentokrát nic. Když jsem ji vzal za ruku, došlo mi, že není živá,“ uvedl Novák.

Obžalovaný prý poté běžel za svou přítelkyní a následně volal doktora. Tvrdil, že matce z ruky vypadl mobilní telefon, který vzal ze země a schoval k sobě do kapsy. „Musel tam někdo být a asi se mi snažila dovolat. Jiné vysvětlení nemám,“ zdůraznil obžalovaný s tím, že na posteli si všiml jen malé stopy krve a myslel si, že ji žena vykašlala.

Obžalovaný Vítězslav Novák u Krajského soudu v Olomouci

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Do domu se podle něj dalo dostat přes dvůr zadním vchodem, který nebyl zamčený. Kriminalisté objevili stopy krve zavražděné i na příborovém noži v kuchyni. „Ten vidím poprvé. Rozhodně se nejedná o příborový nůž, který bych někdy používal,“ prohlásil Novák poté, co mu jej soudce předložil.

I jeho přítelkyně prohlásila, že nůž vidí poprvé. Potvrdila přitom, že měl obžalovaný spory s matkou kvůli tomu, že se do domu přistěhovala. „Chodil od matky rozladěný a říkal, že je to kvůli mně,“ uvedla. Na příteli si prý ničeho neobvyklého v osudný den ani noc nevšimla.

Podle žalobkyně měl muž v krvi v den vraždy odpoledne 1,69 promile alkoholu, ráno musel mít tedy podle propočtů více. Obžalovaný však před soudem tvrdil, že poté, co našel matku, požil jen dvě piva. „Asi mám špatný žaludek, nevím,“ řekl k naměřené hodnotě Novák, kterému hrozí až osmnáct let vězení.