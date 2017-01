Jednání začalo za značného zájmu médií, John Mucha přišel se svým právním zástupcem Františkem Vyskočilem. Ten ve vyjádření soudu uvedl, že se s Prahou snaží mimosoudně dohodnout od roku 2005, ale bez úspěchu, proto podal žalobu. Epopej podle něj patří do dědictví potomků Muchy.

Vyskočil jako důležitý dokument zmínil dopis Alfonse Muchy z roku 1909, ve kterém malíř tehdejšímu Královskému hlavnímu městu Praha nabídl, že vytvoří cyklus obrazů na téma Slovanů, které Praha dostane, pokud vytvoří vhodný výstavní prostor. "Nebyla splněna podmínka, k převodu vlastnického práva nikdy nedošlo," dodal Vyskočil.

Slovanská epopej ve Veletržním paláci.

FOTO: Petr Horník, Právo

John Mucha rovněž nesouhlasí se zapůjčením pláten do Asie, kam mají odcestovat již příští měsíc. Podle něj by dílo nemělo vůbec do zahraničí cestovat, protože jej malíř věnoval Praze a českému národu. Obává se také poškození obrazů, měly by podle něj být vystaveny v Moravském Krumlově, kde byly dříve již desítky let.

Složitý právní spor



Advokát Prahy Roman Felix nároky žalobce odmítá, uznává ale, že se jedná o složitý právní spor. Alfons Mucha podle něj nebyl vlastníkem obrazů. Praze je totiž prý daroval americký mecenáš Charles Crane, který se podílel na financování náročného díla.

Po právní stránce prý také Praha není nástupcem královského města. Praha podle něj dostala epopej do vlastnictví, nikoliv „podmíněné držby“.

Soudkyně se zabývá listinnými důkazy, pak bude rozhodovat, zda vyslechne svědky, které navrhují protistrany. Není zřejmé, zda rozhodne už ve středu, nebo případ odročí na jiný termín.

Epopej je nyní v rukou restaurátorů, v závěru týdne by měli dokončit její snímání ve Veletržním paláci v Praze. Rozměrná plátna se stočí na speciální cívky a uloží se v depozitáři Národní galerie v Praze. Dílo bylo vystaveno do loňska v Praze, za čtyři roky cyklus vidělo přes 380 tisíc lidí.