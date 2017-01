Podle policie v minulosti nezákonně ignoroval v kauze podvodů s falešnými doklady nároky poškozených bank na náhradu miliónové škody, kterou jim způsobil Havlínem souzený muž, který pomocí falešných dokladů a podpisů postupně vybral v roce 2009 ze čtyř finančních institucí z účtů různých lidí více než ­mi­lión korun.

Havlín mu za to sice v roce 2011 uložil dvouleté vězení, ale opomenul o soudním jednání informovat poškozené a jejich nároky na zaplacení škod ignoroval.

„Týkalo se to trestního řízení, v němž jako obžalovaný vystupoval rodinný příslušník známého doktora Havlína. Ten se měl z věci vyloučit, což neučinil, a následně zásadně ztížil vymáhání nároku na náhradu škody poškozeným, kteří se v této věci přihlásili. Vlastně s nimi jako s poškozenými nezacházel,“ řekl šéf žalobců z Prahy 1 Jan Lelek.

„On je ani nevyrozuměl o konání hlavního líčení, obžalovanému žádnou povinnost jim škodu nahradit neuložil a poškozeným následně nezaslal ani rozsudek,“ přiblížil Lelek.

Dva poškození přijdou zkrátka

Havlínův postup vedl k tomu, že dvě ze čtyř poškozených finančních institucí neměly šanci se proti verdiktu odvolat, protože o něm prostě nevěděly.

Učinily tak jen Česká spořitelna a Komerční banka, u kterých obžalovaný vybral celkem 223 tisíc korun.

A odvolací pražský městský soud dal oběma bankám v roce 2012 za pravdu a dodatečně jim přiznal odškodné, které jim má muž uhradit.

Zbylé dvě finanční společnosti, z nichž jedna přišla podvody odsouzeného muže o 800 tisíc korun, tak přišly zkrátka.

Na dotaz Práva, zda pak mohly či ještě mohou o své zákonné nároky žádat dodatečně, žalobce Lelek odvětil, že „v podstatě ne“.

„Pokud jde o civilní řízení, kde by poškození mohli podat žalobu, tak to jim (Havlín) de facto zhatil tím, že vůbec o jejich nárocích nerozhodoval, a tudíž to neměli jak vymáhat, a nyní už je to promlčeno,“ dodal Lelek.

Teoreticky by se ještě poškození mohli obrátit se žalobou na stát, konkrétně na ministerstvo spravedlnosti, kvůli nesprávnému úřednímu postupu ze strany soudce (Havlína) to ale podle mluvčí úřadu Terezy Schejbalové nikdo dodnes neučinil.

Od stíhání upustili

Policie tak sice získala dostatečné indicie, aby za to Havlína obvinila ze zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, jenže kriminalisté to nakonec neudělali a od jeho nového trestního stíhání upustili.

Důvodem je podle Lelka dřívější pravomocné odsouzení ­Hav­lína za korupci při odpouštění dopravních deliktů na 63 měsíců vězení.

„Policejní orgán dospěl k závěru, že by trestní stíhání mohlo být vedeno, nicméně s ohledem na souhrnný trest převyšující pět let, uložený doktoru Havlínovi, věc na konci prosince odložil pro neúčelnost,“ řekl redakci Lelek.

Doplnil, že jeho úřad rozhodnutí policie o odložení věci akceptoval, tudíž je věc definitivně uzavřena.

Jak se Právu podařilo zjistit, zmíněný případ, který řešila policie a pražští státní zástupci, nebyl zdaleka jediným, kdy Havlín prakticky ignoroval poškozené s jejich nároky v trestních kauzách a vůbec je o jednáních a svých rozsudcích neinformoval.

Dvě desítky podobných kauz

„Na základě stížnosti jednoho poškozeného byla provedena prověrka spisů doktora Havlína a bylo zjištěno, že asi v pětadvaceti věcech došlo k obdobnému pochybení. Je to jednoznačně zkrácení práv poškozených a hrubá nedbalost soudce, pokud zapomene vyrozumět poškozené,“ řekl před třemi lety Právu tehdejší místopředseda pražského městského soudu Bohuslav Horký.

Kárné řízení s Havlínem však Nejvyšší správní soud v roce 2013 zastavil, protože mezitím byl pravomocně odsouzen za korupci a přišel o soudcovský talár.

To, jak se k případu staví sám Havlín, redakci zprostředkoval jeho obhájce Michal Hráský.

„On sám o takové věci ví jen z médií, ale žádné vyšetřování, kterého by se osobně účastnil, neproběhlo ani nebyl osloven policií. K němu se to tedy vůbec nedostalo,“ podotkl Hráský. On ani Havlín prý vůbec netuší, o jaký skutek mohlo jít.

Odsouzený bývalý soudce si nepodmíněný trest začal odpykávat loni v dubnu, kdy ho přímo z nemocnice odvezla eskorta do věznice. V současnosti sedí za mřížemi teplické věznice.

Ve vězení získal invalidní důchod

Jeho dřívější údajně špatný zdravotní stav v souvislosti s psychickými problémy, velkou nadváhou a srdeční slabostí je podle Havlínova advokáta neměnný.

„Dokonce mu byl ve výkonu trestu přiznán částečný invalidní důchod okolo 43 procent,“ doplnil Hráský.