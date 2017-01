Muži původně hrozil daleko vyšší trest v rozmezí od tří do deseti let, soud se ale rozhodl jednání popsané obžalobou překvalifikovat, takže vynášel trest v rámci trestní sazby jeden až šest let. „Soud došel k závěru, že řidič porušil důležitou povinnost, nešlo ale o hrubé porušení ve smyslu zákona,“ vysvětlil mluvčí soudu Lukáš Delong.

Při vyšetřování vyšlo mimo jiné najevo, že řidiči krátce před nárazem přišla textová zpráva. Šofér přitom odmítá, že by s mobilem za jízdy manipuloval. Do dvou chodců na přechodu narazil krátce poté, co vešli na přechod.

Dvaaosmdesátiletý muž a sedmašedesátiletá žena na místě zemřeli, jejich těla se našla několik desítek metrů od místa nárazu. Při vyšetřování vyšlo najevo, že auto jelo rychlostí 60 kilometrů za hodinu. V místě se smí ale jezdit pouze padesátkou.

Nehody lituje



„Zahlédl jsem je na poslední chvíli, vůbec jsem nestačil brzdit,“ vypověděl muž do policejního protokolu. Připustil také, že ho vyrušil mobilní telefon, který měl odložený v přihrádce nad autorádiem. „Instinktivně jsem se podíval na mobil, pak na tachometr a najednou se mi v jízdní dráze zjevili chodci. Nedalo už se nic dělat,“ vypověděl.

U soudu muž přiznal, že nehodu skutečně zavinil a vyjádřil svou lítost nad dvěma zmařenými lidskými životy. „Plně si uvědomuji, co jsem způsobil. Je to moje vina. Přiznávám, že jsem se plně nevěnoval řízení, byl jsem nesoustředěný,“ řekl Smolka u soudu. Své jednání by rád vrátil zpátky, celé situace ho podle něj psychicky velmi zasáhla a musel vyhledat pomoc psychiatra.