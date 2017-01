Rozsudek zatím není pravomocný, Lubomír Křižan se proti němu odvolal ještě v jednací síni. Případem se tak bude ještě zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Křižan je mnohonásobným recidivistou, v minulosti byl odsouzen například za výtržnictví, ublížení na zdraví či krádeže. Z výkonu posledního trestu se vrátil v roce 2013. O dva roky později se spolu s dalším recidivistou Markem Krumpochem domluvil na tom, že okradou pětaosmdesátiletého muže z Příbora. Krumpoch o něm věděl, že má doma uloženy peníze, protože již dříve se k němu domů vloudil pod falešnou záminkou, aby obhlídl jeho domácnost.

Předloni v listopadu pak společně přijeli k domu, kde důchodce bydlel, a zatímco Krumpoch stál opodál, Křižan se rozhodl muže vylákat z domu ven. „Předstíral, že potřebuje půjčit nářadí na opravu kamiónu,“ řekl soudce Martin Kaňok.

Dostal pěstí



Senior ale k muži pojal nedůvěru a pokoušel se před ním zavřít dveře. Křižan mu to ale znemožnil tím, že mezi dveře a práh vsunul svoji nohu a přivolal svého komplice. Poté, co se začali o dveře přetahovat, upadl senior na zem a udeřil se do hlavy.

Křižan si pak na něj klekl a minimálně jednou mu dal ránu pěstí do obličeje. Krumpoch mezitím prohledal dům a odcizil mimo jiné hotovost ve výši 37 tisíc korun. Pak oba utekli. Důchodce utrpěl zranění, se kterým byl několik týdnů hospitalizován v nemocnici.

Krumpoch je v současnosti ve výkonu trestu ve věznici na Slovensku za jiné zločiny. Souzen bude později.