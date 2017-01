Sádrokartonový podhled spadl v jedné z učeben čelákovické základní školy.

„Jedná se o pád sádrokartonového podhledu v laboratoři základní školy v Čelákovicích. Děti byly evakuovány a následně byly přesunuty do jiné části školy. I zde se událost obešla bez jakéhokoliv zranění. Byl zakázán vstup do zasažené laboratoře a preventivně také do místnosti nad ní,” řekl ráno mluvčí hasičů Ladislav Holomčík.

Hasiči a policisté před školou v Čelákovicích

FOTO: Josef Koukal, Právo

V průběhu zásahu však na jednoho ze zasahujících hasičů spadla část uvolněného podhledu. Na místo kvůli tomu letěl vrtulník letecké záchranky, který zraněného hasiče transportoval do nemocnice.

Zničený strop školy

FOTO: Hasiči Čelákovice

Pád v Radonicích



Kvůli propadlému stropu ve čtvrtek hasiči vyjížděli také do Radonic v okrese Praha-východ.

„V noci na čtvrtek jsme přijali oznámení o pádu stropu v hale v Radonicích. Na místo vyjely tři jednotky hasičů ze Středočeského kraje a v rámci mezikrajské výpomoci vyrazila na místo také jednotka profesionálních hasičů z Prahy," řekl Holomčík.

Hasiči na místě zjistili, že se strop propadl na ploše o velikosti zhruba 10 x 15 metrů. Podle informací Novinek se měl strop zřítit v části haly, kde jsou skladovány chlazené výrobky. Hala slouží jako sklad zboží, kterým je zásobována síť prodejen Penny Market.

„Při události nebyl nikdo zraněn. Na místo byl vyžádán statik,” doplnil Holomčík.