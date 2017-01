Český voják dostal ve středu vysoké vyznamenání Evropské unie za to, že při loňském teroristickém útoku v Mali zneškodnil útočníka. Je prvním nositelem této medaile za mimořádné zásluhy (Common Security and Defence Policy Medal for Extraordinary... Celý článek Český voják zneškodnil teroristu, od EU dostal vysoké vyznamenání»