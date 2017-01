Jak jste vnímal tuto kauzu a mediální zájem o ni?

Je to pro mě zatěžující, protože vím, že to bude ve všech sdělovacích prostředcích, a to nemám rád.

A jména obžalovaných?

Mně jsou principiálně lhostejní. Je jedno, jestli jsou známí, anebo neznámí. Spíš se to vztahuje k tomu, že když jsou známí, tak holt se tady objeví spousta lidí.

Odkdy jste měl jasno o rozsudku?

Od začátku jsem říkal, že jsme si připravili tři varianty rozsudku, což je pravda. Ale od začátku (porady soudního senátu – pozn. red.) jsem si byl jist, kterou použijeme. A podařilo se mi senát přesvědčit, což nebyl žádný problém, protože jsme měli shodný názor.

Vina obžalovaných byla podle vás jednoznačně prokázána?

Podle nás samozřejmě ano. Teď je otázka, jak se s tím vypořádá (odvolací) Vrchní soud v Praze, až se bude vypořádávat s námitkami ohledně legálnosti nařízeného prostorového odposlechu. Jsme přesvědčeni, že jsme rozhodli správně, ale rozhodující slovo nemáme my, nýbrž vrchní soud.

Petr Nečas a Jana Nečasová u Městského soudu v Praze

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Vnímal jste tu kauzu jako náročnou? Jste vlastně první, kdo nepravomocně v hlavním líčení potrestal Iva Rittiga a Janu Nečasovou ze všech těch případů, v nichž figurují.

Oproti těm ostatním jsem měl jednoduchou kauzu. Například věc Oleo Chemical (údajné vytunelování petrochemické firmy, kde je obžalován mimo jiné právě Rittig – pozn. red.) je složitější záležitost. Tady to bylo v podstatě důkazně jednoduché. Principiálně se dá říct, jestli nám Vrchní soud v Praze řekne, že jsme špatně postupovali vzhledem k těm nařízeným odposlechům, tak nezbude nic jiného než obžalované zprostit, protože pak by tam nebyl žádný jiný důkaz. Pokud řekne, že to bylo v pořádku, tak by to (rozsudek) měl asi potvrdit.

Státní zástupce po rozsudku uvedl, že tresty jsou nepřiměřeně nízké. Co vy na to?

Tento názor nesdílíme. Kdybychom ho sdíleli, tak jsme samozřejmě rozhodli jinak. Ale s odstupem doby a s ohledem na to, jaká je tam trestní sazba, si myslíme, že nejsou nepřiměřené.