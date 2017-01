Lékaře nelze nutit, aby léčil vlastní matku proti její vůli, rozhodl Ústavní soud

Pacient má právo na to, aby odmítl lékařskou péči, i když mu ji chce poskytnout příbuzný - lékař. A lékař nemůže své příbuzné léčit přes jejich odpor. Konstatoval to v úterý Ústavní soud (ÚS). Ten se postavil na stranu lékaře, jehož soudy potrestaly podmínkou za to, že neléčil svou matku, která přitom lékařskou péči odmítala.