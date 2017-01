Oba poškození se s kartářkou seznámili v jednom z hradeckých obchodních center. Za dvě stě korun si u ní postupně nechali vyložit minulost. Protože se žena údajně trefila do podrobností, které nemohla znát, uvěřili jí, že je schopná dopředu určit čísla, která vyhrají miliónové částky.

Zatímco mladší poškozená obžalované za tímto účelem předala přes 30 tisíc korun, senior přes 765 tisíc a zlaté náušnice za více než čtyři tisíce k tomu.

Když se výhra stále nedostavovala, postupně ztráceli důvěru. Nechali si dokonce podepsat, že si kartářka peníze za účelem čarování půjčuje. Přesto jí peníze stále nosili.

Přísahala na zdraví syna



„Prohlašovala, že je nepoužije na nic jiného. Jako kartářka prý nemůže nikoho okrást a už vůbec ne důchodce. Přísahala na zdraví svého syna. Říkala, výhra je již na dosah a byla by moje životní chyba, kdybych odstoupil,“ řekl soudu poškozený senior.

„Senior si policistům posteskl, že za celou dobu takřka nic nevyhrál. I když si několikrát uhodnutá čísla vsadil, jednalo se o výhry do 50 korun. Proto se rozhodl spolupráci s kartářkou v červnu loňského roku ukončit a písemně ji vyzval k navrácení peněz. Dostalo se mu však odpovědi, že žena žádné peníze nemá, neboť shořely při rituálu,“ sdělila na začátku vyšetřování policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Dědek říkal, ať to zkusím

Obžalovaná odmítla u soudu vypovídat, odkázala na svou výpověď v přípravném řízení. V něm připustila, že se věc stala, ale nesouhlasí, že to byl podvod.

„Oni věděli, do čeho vstupují, oni mne přemlouvali. Dědek říkal, ať to zkusím, když jsem jim vyprávěla, co moje prababička a babička dělaly. Nechtěla jsem do toho jít, ale oni na mne naléhali. Chtěli to zkusit. Otravovali asi tři týdny,“ tvrdí kartářka, která u soudu nestála poprvé. Naposledy byla za podvod podmínečně odsouzena v roce 2013.

„Peníze prý měla ve škatulce s tím, že při konečném procesu spálí tři tisíce, a tím popelem se pomažou tikety. Ale při pálení jsme nikdy nebyly,“ shodně vypověděli poškození.

Obžalovaná je speciální majetkovou recidivistkou, část jednání se navíc dopustila ve zkušební době za obdobnou trestnou činnost David Schmuck, soudce

„Peníze jsem spálila, asi v pěti rituálech. Přiznávám, že jsem některé, asi 50 tisíc, použila na své potřeby. Na živobytí,“ tvrdila v přípravném řízení obžalovaná. Vylákanou sumu prý chce vracet měsíčně v maximálně dvou tisícových částkách.

Důchodce se prý rodině svěřit nesměl, to by kouzlo ztratilo moc. „Pokud by skutečně výhra padla, dostala by z ní desetinu. Setkal jsem se s tím poprvé. Použila nějakou magii, že mne úplně oblbla,“ připustil starý muž.

Státní zástupkyně navrhovala podmíněný trest. Ten by však nebyl podle předsedy senátu Davida Schmucka postačující. „Obžalovaná je speciální majetkovou recidivistkou, část jednání se navíc dopustila ve zkušební době za obdobnou trestnou činnost,“ vysvětlil udělení nepodmíněného trestu Schmuck.