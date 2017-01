Nehoda se stala na vozovce mezi Světlíkem a Frymburkem.

„Šofér přejel z neznámých důvodů do protisměru a narazil s vozidlem do stromu. Na místě zemřel a další dvě osoby, které s ním v autě cestovaly, musely být převezeny do nemocnice,“ informovala o vážné dopravní nehodě, jejíž příčiny policie šetří, policejní mluvčí Lenka Krausová.

Jihočeské silnice jsou od ranních hodin po celý den sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Především na vozovkách nižších tříd, mezi něž patří i komunikace mezi Světlíkem a Frymburkem, často leží ujetý nebo zmrzlý sníh.