Podle samosoudkyně Michaely Řezníčkové totiž žalobce neměl dost důkazů na to, aby verzi o omylu vyvrátil a bez pochybností prokázal, že obžalovaný sešlápl brzdu úmyslně, a tímto manévrem se tak chtěl řidiči kamiónu pomstít za předchozí kolizi. Případ proto postoupila správnímu orgánu pro přestupek.

Incident se stal 23. prosince 2015 u sjezdu na Bor ve směru na Plzeň. Údržbáři tam tehdy opravovali svodidla, v místě omezili rychlost na 80 kilometrů v hodině a uzavřeli pravý jízdní pruh. Břuchanský podle spisu v tomto úseku vysoce překročil povolenou rychlost, předjel několik vozidel a v okamžiku, kdy řidič kamiónu začal přejíždět do levého jízdního pruhu, musel intenzivně brzdit.

„Když skončilo dopravní omezení, předjel kamión, zařadil se těsně před ním a náhle snížil rychlost. Řidič kamiónu už nestačil na vzniklou situaci ­za­reagovat a narazil do zadní části vozidla obžalovaného,“ uvedl státní zástupce.

Stanislav Břuchanský u tachovského soudu.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Za volantem 17 metrů dlouhé soupravy seděl Radek Lojín. „Když jsem se začal zařazovat do levého pruhu, všiml jsem si ve zpětném zrcátku, jak se přibližuje nějaký šílenec a bliká na mě dálkovými světly. Pak mě předjel, zařadil se asi dva metry přede mě a šlápl na brzdy,“ popisoval situaci Lojín.

„V tu chvíli jsem si kontroloval v zrcátku, jestli můžu zajet zpátky do pravého pruhu. Nevěnoval jsem tomu autu pozornost, nepředpokládal jsem, že bude brzdit. Pak přišel náraz,“ dodal Lojín. Podle znalců Břuchanský zpomalil před náklaďákem ze 114kilometrové rychlosti na 76 km za hodinu.

„Dojel jsem kamión, který začal blikat, že bude přejíždět do levého pruhu. Rozsvítil jsem dálková světla, aby mě jeho řidič viděl a nechal mě ještě se kolem něj prosmýknout. Protože dlouho nepřejížděl, myslel jsem si, že o mně ví a že mě ještě nechá projet,“ vypovídal obžalovaný muž, který se více než dvacet let živí jako profesionální řidič.

Prý spěchal za rodinou

Přiznal, že spěchal domů za rodinou. „Slíbil jsem dětem přečíst před spaním pohádku. Když jsem předjel kamión, tak jsem chtěl přidat plyn a šlápl jsem současně i na brzdu. Byla to hrozná chyba, lituji toho, ale rozhodně z mé strany nešlo o žádnou úmyslnou prasárnu,“ prohlásil Břuchanský. A přesvědčil i soud.

„To, že vybržděním chtěl obžalovaný oplatit to, co mu udělal řidič kamiónu, se v kontextu jejich předešlé kolize nabízí. Nicméně pokud je tady další verze, že chtěl obžalovaný sešlápnout plyn, ale šlápl přitom i na brzdu, je třeba ji také vzít v úvahu. A dokonce se to tak i klidně mohlo stát,“ uvedla soudkyně při zdůvodnění rozsudku.

Upozornila přitom na několik důležitých okolností. „Z kamerového záznamu po tom incidentu je patrné, že obžalovaný byl z té nehody evidentně v šoku. Když vylezl ze svého vozidla, nebyla to ta typická reakce silničního piráta v tom smyslu, že by byl spokojený, že to řidiči kamiónu taky natřel,“ řekla soudkyně s tím, že nevidí ani logiku v tom, proč by obžalovaný v malém autě vybržděním mnohatunového kolosu ohrožoval i sám sebe.

Případ skončí u Krajského soudu v Plzni, státní zástupce si podal proti verdiktu stížnost. Pro Břuchanského navrhoval roční podmínku a dva roky zákaz řízení všech motorových vozidel.