Policisté si kradeného vozu značky Škoda Octavia všimli na silvestra dopoledne, systém jim ukázal, že vůz byl odcizen předchozí den v Horních Počernicích. Policisté se ho proto pokusili zadržet na semaforu, kde čekal na červenou. Řidič však naboural policejní auto a Podolským nábřežím ujížděl pryč.

„Na křižovatce s ulicí Podolská způsobil další dopravní nehodu a to v okamžiku, kdy vjel do křižovatky na červenou a naboural auto taxi. Ani druhá dopravní nehoda piráta silnic nezastavila a on pokračoval ve zběsilé jízdě,“ popsala mluvčí policie Andrea Zoulová. Místy šofér ujížděl až 135 km/h.

V křižovatce ulic Novodvorská a Vavřenova se hlídky pokusily o zátaras služebními auty, pirát silnic je ovšem opět naboural. Jak uvedla mluvčí policie, vhodné místo pro použití zastavovacích pásů pak policisté našli v ulici Ke Krči.

„Řidič po najetí na pás prorazil všechny čtyři pneumatiky, a byl tak donucen rychlost vozu snížit. Pokračoval ještě nějakou dobu ulicí Jiskrova a dále Branická, kde jej zastavil třetí a poslední zátaras policie,“ konstatovala Zoulová.

Policisté na místě 32letého cizince zadrželi a převezli na služebnu. Muž je podezřelý z trestného činu krádeže a poškození hned čtyř vozidel, z toho dvou policejních.