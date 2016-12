Pokud znalec uzná, že osmašedesátiletý muž je příčetný a zdravý, policie podá návrh na vzetí do vazby. Jestliže ale zjistí, že zadržený není zcela duševně v pořádku, bude následovat další psychiatrické vyšetření, které může podle mluvčí trvat několik dnů i týdnů.

Policisté už vyslechli také jeho manželku, která s ním v letadle cestovala, posádku i cestující, kteří s ním byli nejvíce v kontaktu. Manželka mimo jiné uvedla, že její muž už několik dní předtím a také v minulosti nebyl psychicky v pořádku a choval se v poslední době velmi nestandardně, uvedla Rendlová.

BEZ KOMENTÁŘE: Kvůli muži hrozícímu bombou vyjely na letiště desítky záchranářů

Není rovněž vyloučeno, že případ předají české úřady do Polska. I když letadlo muselo kvůli bombové výhrůžce přistát v Praze, incident se stal na palubě letadla polských aerolinek, je z něj podezřelý polský občan a i škodlivý následek se stal na polském území, uvedla Rendlová. "Zatím trestní řízení probíhá tady, ale není vyloučeno, že bude případ předán do Polska. Mezinárodní dohody umožňují obojí," dodala.

V případě, že muž bude uznán příčetným, hrozí mu dva až osm let vězení. V případě prokázané psychické poruchy by byl předán do péče lékařů.

Polák podle české policie obhajoval své jednání nasloucháním Bohu. Kvůli výhrůžce musel boeing polské charterové společnosti Enter Air v pátek večer nouzově přistát v Praze. Podle svědků chtěl muž mluvit s kapitánem letu, což mu nebylo umožněno, poté obtěžoval ostatní cestující, impulsivně diskutoval s posádkou. Někteří spolucestující ho pak pomohli zklidnit.

Po přistání na Ruzyni zásahová jednotka muže ihned zadržela. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, nevznikly ani žádné škody na majetku. Pyrotechnici během prohlídky letadla ani cestujících žádnou výbušninu nenašli.