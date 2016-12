„Krátce po poledni jsme přijali oznámení o nehodě, která se stala na silnici II. třídy č. 385. Čtyřiatřicetiletý řidič Peugeotu 306 jel od Střítěže směrem ke křižovatce se silnicí III. třídy. V mírné pravotočivé zatáčce pravděpodobně nezvládl řízení, dále na rovném klesajícím úseku silnice přejel do protisměru a následně vjel do příkopu, kde narazil do stromu. Auto se nakonec převrátilo na střechu," řekla Novinkám policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místo okamžitě vyrazili hasiči, policisté i záchranáři. Ti si na pomoc přivolali vrtulník letecké záchranky.

„Pomocí dronu jsem si na Žďársku natáčel jednu z obcí. Po chvíli letu jsem si všiml, že se přímo pod dronem stala nehoda. Protože už se na místo sbíhali další lidé, usoudil jsem, že má pomoc není potřeba. Dron jsem nechal natáčet,” popsal Novinkám dění na místě čtenář Jiří.

Dron musel z bezpečnostních důvodů přistát ve chvíli, kdy se k místu nehody blížil vrtulník letecké záchranky.

„Zraněný řidič byl z místa nehody letecky transportován do brněnské nemocnice. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Vzorek na zimních pneumatikách vozidla byl v pořádku,” doplnila Čírtková.

Škoda byla vyčíslena na několik desítek tisíc korun. Přesnou příčinu nehody policisté vyšetřují.