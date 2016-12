„Obviněný během uplynulého půl roku při svých toulkách Kroměříží slovně i fyzicky napadl nejméně deset osob,“ informovala mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová.

Zaměřoval se prý převážně na děti ve věku 9 až 14 let, které potkal na různých místech ve městě.

„Bezdůvodně jim sprostě nadával, do některých navíc kopl či vrazil loktem nebo na ně plivl,“ popsala mluvčí. Uvedla, že kopy do nohou a do břicha nebo údery loktem do horní poloviny těla a hlavy byly pro děti mnohdy bolestivé.

„V jednom případě obdobným způsobem napadl i čtyřiapadesátiletou ženu. Jeho častým terčem se stávala také šestašedesátiletá sousedka. Pachatel ji urážel sprostými nadávkami, ale dokonce jí vyhrožoval i zabitím a vyhozením domu do povětří. Vulgarismy většinou spojoval s českou či moravskou národností,“ sdělila Simona Kyšnerová.

Důvody jeho chování policie nesdělila. Obviněnému může hrozit až dvouleté vězení.