Patrik Biskup, Jiří Forman, Novinky, Právo

„Policisté mne informovali, že hledaného muže zadrželi a převezli do věznice,“ potvrdila Právu státní zástupkyně, která na Alberta Aliu podala obžalobu.

Zatčení drogového mafiána nebylo výsledkem cíleného pátrání, nýbrž šlo o náhodu. A paradoxně se o to přičinil sám Aliu, který na sebe upozornil riskantním způsobem jízdy. Za tmy na dálničním nájezdu u Sulkova předjel ve vysoké rychlosti vozidlo Audi v policejních barvách. V něm seděli příslušníci Útvaru pro ochranu ústavních činitelů. Při předjíždění ještě více zrychlil.

„Ujížděl téměř dvěstěpadesátikilometrovou rychlostí. Když zjistil, že policistům neujede, sjel po několika kilometrech z dálnice na místní komunikaci, kde ho policisté předjeli a zablokovali mu cestu. Řidič vyběhl z auta a utíkal pryč. V ruce držel pistoli, kterou ale během útěku odhodil. Policisté ho doběhli a zpacifikovali,“ popsal zákrok náměstek policejního prezidenta Tomáš Kužel.

Albert Aliu u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Ozbrojený muž měl v autě děti



Podle jednoho ze zasahujících policistů zůstaly v mercedesu sedět ještě žena a dvě děti.

„S kolegou jsme se vydali pronásledovat řidiče, který běžel do lesa. Zhruba po pěti minutách se nám ho podařilo dostihnout. Ještě předtím odhodil nějaký předmět. Jak jsme později zjistili, byla to pistole s vybroušeným identifikačním číslem a zásobníkem se speciálně upraveným střelivem, které dokáže proniknout i přes neprůstřelnou vestu,“ uvedl policista.

Podle informací Práva neměl u sebe Albánec žádné doklady a policistům se po zadržení vydával za někoho jiného. „Policisté nakonec jeho pravou totožnost odhalili. Zjistili, že je na něho vydán zatykač a že zbraň drží nelegálně,“ dodal Kužel.

Albánci tak hrozí další trestní stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovoleného ozbrojování, což pro něho může znamenat prodloužení pobytu za mřížemi. A ještě si tím navíc ztížil pozici v případě, že by požádal o podmíněné propuštění z vězení. Soud totiž při takovém rozhodování přihlíží k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu.

Zásoboval pervitinem a heroinem Němce



Aliu podle rozsudku Krajského soudu v Plzni zásoboval pervitinem a heroinem německou klientelu. Soud prokázal, že nejméně v sedmi případech zorganizoval transport většího množství drog. Prozradili ho němečtí kurýři, které tamní policie pochytala.

Albánec už měl sedět v base od konce srpna loňského roku. Těsně předtím, kdy mu končila lhůta pro nástup do výkonu trestu, přišel se sám dobrovolně přihlásit do plzeňské věznice na Borech. Strážní na bráně ho ale odmítli přijmout s tím, že má prošlý cestovní pas, který předložil jako doklad totožnosti. Dostal měsíc na to, aby si dal doklady do pořádku. Náhradní termín nástupu do věznice už ale Aliu ignoroval a policie po něm vyhlásila pátrání.

„Předpisy jasně říkají, že pokud se odsouzený dostaví do věznice sám, bude přijat pouze na základě platného dokladu totožnosti. Tím se vyloučí možnost, že si trest odsedí někdo jiný,“ vysvětlila tehdy vedoucí správního oddělení plzeňské věznice Jaroslava Hrušková, proč nebyl Aliu přijat do výkonu trestu.