Válkovy sliby chyby. Ani testy, ani paxlovid

„Dneska jsme vyřešili způsob distribuce toho léku, dali jsme firmě Pfizer parametry a teď čekáme, až dostanu z New Yorku smlouvu. Ve chvíli, kdy ji budu mít, tak mám právo ji za vládu podepsat,“ znělo prohlášení ministra 7. ledna 2022.

Až nápadně moc se podobá tomu, které zaznělo sedm měsíců poté, na tiskové konferenci toto pondělí. „Minulý týden jsme dostali smlouvu ze Spojených států, teď jsme ji připomínkovali, odeslali jsme ji do New Yorku a předpokládám, že do konce srpna bude vše vyřešeno,“ sdělil v pondělí Válek.