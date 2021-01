Strategie Indonésie: Očkuje lidi v produktivním věku

V asijském ostrovním státě se v první fázi očkovacího plánu, který odstartoval ve středu, zaměřili na zaměstnance ve věku 18 až 59 let. Tento postup přitahuje pozornost.

Indonéský přístup chápe. „Mladší pracující lidé jsou obecně aktivnější. Jsou společenštější, podstatně více cestují a očkování by mělo rychleji snížit možnost přenosu než u starších lidí,“ dodal. Politici jsou přesvědčeni, že to bude mít pozitivní dopad na ekonomiku. A právě to největší ekonomika jihovýchodní Asie naléhavě potřebuje.