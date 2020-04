Přehledně: Jak zvládat život ve finanční tísni

Dočasně můžete také omezit nakupování na internetu , resp. utrácení za věci, které až tak nepotřebujete. Pořízení nového mobilu , počítače či třeba televize můžete nechat na dobu, až se opět vše vrátí do starých kolejí.

Mnozí Češi deklarují, že si odkládají peníze stranou, a to jak na spořicí účty či termínované vklady, tak třeba i na doplňkové penzijní spoření (resp. penzijní připojištění) či stavební spoření.

Vytvářet si finanční rezervu na horší časy je jedna věc, ovšem nemít přitom tzv. na chleba je věc druhá. Pokud jste se dočasně ocitli ve finanční tísni, spoření přerušte . Učinit tak můžete i v případě úložek do penzijních fondů či na stavební spoření. Penzijní společnost byste však o přerušení spoření měli informovat.

V případě hypoték bude zachována výše úroku, tak jak byla sjednána mezi bankou a klientem při poskytnutí úvěru. V případě spotřebitelských půjček od bank i nebankovních ústavů by mělo dojít k zastropování výše úroku, který by měl být maximálně v zákonné výši úroku z prodlení na úrovni základní úrokové sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů. V současnosti by tak měla být maximální výše tohoto úroku devět procent.