Praktici radí, jak postupovat při domácí léčbě covidu

Opodstatnění má podle lékařů test nejen kvůli zamezení šíření nákazy. U rizikových skupin umožní včas nasadit léčbu monoklonálními protilátkami, které brání těžkému průběhu nemoci. „Lidé s příznaky by neměli chodit do práce, ale sami by si měli naordinovat sociální distanci a kontaktovat svého lékaře,“ apeloval šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Při pozitivním testu je povinná 14denní izolace, kterou ukončí lékař.