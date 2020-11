Ministerstvo znovu obhajuje nošení roušek. Argumentů je třikrát víc

Původní odůvodnění připravené za působení ministra Romana Prymuly bylo použité i za současného ministra Jana Blatného kromě úvodních odstavců téměř do slova. Vypuštěné byly závěrečné odkazy na webové stránky s odbornými články, odstavec o nástupu dětí do škol a odstavec o vlivu roušek na úmrtnost na covid-19. „Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami," píše se v původním opatření z 21. října.