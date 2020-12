Jak probíhá očkování proti covidu-19

„Pacienti, kteří jsou zaregistrováni v daném pořadí, jsou vyzváni lékařem. Ten se jich nejprve zeptá na jejich anamnézu, to znamená závažná onemocnění, chronická onemocnění, jaké užívají léky a jaké mají alergie,“ prohlásila Jaroslava Kulhánková, primářka oddělení primární péče Fakultní nemocnice v Motole.

Pacient po aplikaci očkovací látky posečká 30 minut v čekárně. „Jestliže je vše v pořádku, dostane od nás krátkou zprávu, že byla aplikována tato očkovací látka, a kartičku, do které se napíše datum první dávky,“ doplnila primářka.

Vakcína nemůže být aplikována lidem, kteří trpí akutním infekčním horečnatým onemocněním. Očkovací látka zatím není podávána ani dětem do 16 let, těhotným a kojícím ženám.

Jako první budou očkováni zdravotníci, senioři a rizikové skupiny obyvatel. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se na běžné lidi mělo dostat patrně koncem března.

„Vakcíny jsou skladovány v hlubokomrazícím boxu, u kterého je nastavena teplota na -75°C. Než se dostanou na očkovací centrum, tak je musíme vždy rozmrazit na lednicovou teplotu dva až osm stupňů. A v takovém stavu jsou uchovávány prakticky až do okamžiku aplikace pacientovi,“ uvedl pro Novinky.cz vedoucí lékárny FN Motol Petr Horák.

Aktuálně je k dispozici 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Dalších 355 000 dávek dorazí do Česka ještě během prosince a ledna.

Každá nemocnice by měla být schopná naočkovat stovky lidí denně. Očkuje se ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní.