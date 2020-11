Kolaps v Polsku: Lékaři musí řešit, koho zachrání

„Je to tragédie, čtyřicet let pracuji ve zdravotnictví s předsevzetím bojovat o každý lidský život, avšak už to přestává platit,“ řekl v neděli v Radiu Wroclaw Krzysztof Simon, šéf infekční kliniky ve Vratislavi. Přiznal zároveň, že v posledních dnech musel vícekrát přijmout takové dramatické a osudové rozhodnutí.