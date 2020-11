Jak pohřbívat zemřelé s covidem

Světová zdravotnická organizace (WHO) v těchto dnech přišla s novými poznatky a na jejich základě i s doporučením pohřebním službám. České ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má v gesci pohřebnictví, tak aktualizovalo svá doporučení.

Dosud platilo, že s tělem se pracuje v ochranných prostředcích, standardní služby, jako je mytí a česání, se neprovádějí a tělo se neobléká. Vkládá se do určeného obalu – pytle se zipem ze silnostěnného plastu, dezinfikuje se okolí – a tělo se s obalem vloží do rakve.

„Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s nově vydaným doporučením WHO k pohřbívání těl zemřelých s covidem-19 přezkoumalo svá doporučení a shledalo, že jsou nadále platná a aktuální. Vzhledem k tomu, že virus SARS-CoV-2 byl detekován až po dobu 72 hodin (v experimentálních podmínkách – pozn. red.) na površích, jako je plast nebo nerezová ocel, je proto naprosto zásadní čištění povrchů kontaminovaného prostředí,“ uvedl mluvčí MMR Vilém Frček.

WHO nově upravuje technické požadavky na patologické vaky. „Tělo lze uložit do rakve i bez patologického vaku, lze ho i v otevřeném vaku zhlédnout. Dle aktuálního dokumentu se nelze dotýkat nejen těla, ale ani osobních věcí zesnulého nebo předmětů v jeho okolí,“ zdůraznil mluvčí resortu.

„Věci zesnulého nemusí být spáleny ani jinak zlikvidovány. Mělo by se s nimi manipulovat v rukavicích a čistit je vhodným prostředkem a následně dezinfikovat. Oděvy a další textilie patřící zesnulému by měly být prány v pračce při teplotě vody 60–90 stupňů,“ dodal Frček.

Na nářky některých pohřebních ústavů o nedostatku jasných informací reagoval předseda Asociace pohřebních služeb ČR Jaroslav Mangl. „Ukládání lidských ostatků s covidem-19 do dvou plastových pytlů je nebetyčná blbost, protože pytle nemají ekologickou certifikaci o svém časovém rozpadu v zemině. A navíc stačí jeden jednorázový hygienický vak. Umíte si představit, že za sto let až se hrob otevře, bude ležet nějaká tekutina s kostmi v nerozpadlém plastovém vaku, který zabránil přirozenému ztrouchnivění ostatků? Musí se pohřbívat do země bez vaků,“ řekl Právu Mangl.