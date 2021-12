Izrael zkrátí interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny

Odborný panel izraelského ministerstva zdravotnictví minulý týden doporučil, aby se začala nabízet čtvrtá dávka vakcíny, takzvaný druhý booster, lidem starším 60 let, osobám s narušenou imunitou a zdravotníkům. Izraelská vláda doporučení uvítala, stále se však čeká na konečné schválení od koordinátora boje s koronavirem z ministerstva zdravotnictví lékaře Nachmana Aše, jenž ve věci podle úředníků rozhodne nezávisle na vládě.

Zpravodajský web The Times of Israel píše, že se čtvrtou dávkou v Izraeli mělo původně začít očkovat v neděli, ale ministerstvo zdravotnictví to odložilo na základě předběžných dat, která naznačují, že při nákaze variantou omikron je o 50 až 70 procent nižší pravděpodobnost hospitalizace než při nákaze variantou delta.