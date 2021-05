Imunita po prodělaném covidu je o něco silnější než po vakcíně

Tým Centra buněčného a tkáňového inženýrství v nemocnici U svaté Anny v Brně, vedený výzkumnicí Irenou Koutnou, zjistil, že ochrana po prodělání covidu je o něco silnější než po vakcinaci. I přesto má být vstupenkou k „normálnímu životu” jen očkování či negativní test. O tom, že by se prokazovala hladina protilátek či buněčná imunita, zatím stát neuvažuje, ačkoliv je to možná nejpřesnější ukazatel infekčnosti člověka.

„Vidíme, že lidé, kteří nemoc prodělali, mají na úrovni buněčné imunity určitě lepší odezvu než očkovaní. Neříkáme, že očkovaní ji mají špatnou, ale když si to rozdělíte na nějaké hodnoty, tak se pohybují spíš ve spodní třetině těch, co nemoc prodělali,“ řekla Právu Koutná, jejíž tým průběžně sleduje vývoj buněčné imunity u očkovaných i těch, co covid mají za sebou.