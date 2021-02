I jediná dávka Pfizeru či AstraZeneky snižuje nutnost hospitalizace o 90 procent

Počet úmrtí v Británii u lidí nad 75 let klesl o 40 procent. Téměř nule se také přiblížilo množství lidí nad 85 odkázaných kvůli covidu na intenzivní péči. Oxfordská AstraZeneca se ukázala být o něco efektivnější než Pfizer. Výsledky hrají také ve prospěch britské vlády, která objednala 100 milionů dávek a táhne tak vakcinační kampaň.

Profesorka Sarah Gilbertová, která stojí v čele oxfordského projektu, si rýpla do evropských kritiků a uvedla, že data z reálného světa nyní dokazují vysokou účinnost nejen AstraZeneky, ale i Pfizeru, přičemž obě vakcíny dokážou odvrátit to nejhorší, a i po jediné dávce rapidně snižují nutnost hospitalizace.

K očkování nově vyzvali také princ William s vévodkyní Kate, před nimi to byla i samotná královna Alžběta II., podle které je sobecké vakcínu odmítnout. Panovnice uvedla, aby nyní lidé více než na sebe mysleli na ostatní.

Skvělé výsledky pro oxfordskou AstraZeneku jsou popíchnutím pro německé úřady, které minulý měsíc nedoporučily podávat vakcínu lidem nad 65 let. Stejný přístup zaujala i Francie. V obou zemích by se situace ovšem mohla brzy změnit a oxfordskou vakcínou by se tak mohli očkovat i lidé nad 65.