Havlíček: Začátkem prosince otevřeme skoro všechno. Ale…

V Senátu jste řekl, že by se obchody mohly před Vánoci otevřít. Kdy tedy otevřou?

Dnes nemůžeme nikomu slíbit, jestli to bude 28. listopadu, nebo 5. prosince. Vidíme ale, že se zdravotní situace zlepšuje. Klíčem je pandemický ukazatel a v momentě, kdy se dostaneme do stupně číslo tři, tak se může, byť s určitými restrikcemi, otevírat. Myslím, že je to rozehrané dobře. Když budeme dodržovat pravidla, na začátku prosince budeme moci začít otevírat.

Otevře se všechno včetně provozů služeb?

Naší ambicí je, aby se otevřelo všechno. Závisí to ale na stupni epidemiologické situace, podle tabulky, která se bude v pátek představovat.

Při dosažení třetí kategorie by se otevřelo jak v obchodech a obchodních centrech, tak i na ulici. Naší ambicí je, aby se otevřely také služby a s určitými omezeními i restaurace.

Je ale důležité říct, že budou určitá hygienická a dezinfekční opatření, bude se dávkovat počet lidí v provozovnách, bude omezen počet lidí u stolu a budou se dodržovat parametry ve smyslu dezinfekce.

Musíme si uvědomit, že to nebudou Vánoce jako každý rok. Ale díky tomu, že jsme relativně brzy připravili opatření proti nákaze, tak máme šanci, že předvánoční nákupy stihneme.

Kdybychom otevírání začali dávkovat ve smyslu nejdříve tyto obchody a pak další, tak vytvoříme velmi neférové konkurenční prostředí.

Tady je zcela zásadní to, že se nám podařilo domluvit, co původně být nemělo, a to že se současně otevřou všechny obchody.

Nemohu dopustit, že se papírnictví na ulici bude otevírat třeba o čtrnáct dní dříve než papírnictví v obchodním centru. Kdybychom to udělali před Vánoci, tak jim zničíme byznys. Proto raději říkáme: udělejme tvrdší restrikce, ale vůči všem, ve smyslu počtu lidí v obchodech a podobně. Kdybychom otevírání začali dávkovat ve smyslu nejdříve tyto obchody a pak další, tak vytvoříme velmi neférové konkurenční prostředí – a to já nechci.

Bude se otevírat po celé republice, nebo po krajích podle situace?

To sdělí ministr zdravotnictví Jan Blatný. Zřejmě si ještě vyhodnocuje, jestli by to šlo plošně, nebo přes regiony. Je to jeho tabulka, my jsme jen hlídali zájmy průmyslu a obchodu.

Chystáte opět vyhrazené hodiny pro nákupy důchodců?

Nebudeme dělat žádné vyhrazené časy pro důchodce. Úplně se to neosvědčilo.

K tomu musíme být na třetím stupni, jak říkáte. Na jakém stupni jsme teď?

Kategorii charakterizuje mix faktorů jako reprodukční číslo, počet pozitivně testovaných, procenta pozitivních ze všech testovaných. To se bude průběžně vyhodnocovat. Teď se blížíme čtvrté kategorii, a pokud takhle budeme pokračovat dál, mohli bychom podle našeho názoru být na přelomu listopadu a prosince v kategorii číslo tři. Ale bude záležet na nás všech, musíme to zvládnout společně. Máme dva až tři týdny na to, abychom dodržovali stanovená pravidla. Je vidět, a za to je třeba lidem poděkovat, že restrikce, které tady byly v posledních týdnech, lidé zvládli, a díky tomu máme reprodukční faktor relativně nižší.

Zmínil jste, že restaurace by měly specifický režim. Jak by to vypadalo?

Navrhujeme, aby lidé mohli být uvnitř provozovny. To se ale ještě musí projednat. Navrhujeme možnost otevřených vnitřních prostor, kde by ale hosté mohli sedět u jednoho stolu v omezeném počtu. Také by byl omezen celkový počet lidí v restauraci. Mohlo by tam být méně lidí, než kdyby byla restaurace plná.

Otevřou hotely? A co volnočasová centra, jako jsou například lyžařská střediska a bazény?

Co se týká bazénů, budou u nich stejná pravidla jako pro hromadné akce, bude tam omezení podle počtu lidí, kteří budou moci být najednou venku nebo uvnitř. Když uvedu příklad: bude-li možné, aby bylo na hromadných akcích třeba deset lidí, tak to bude platit i pro bazény.

Ubytování chceme od třetího stupně otevřít bez omezení a lyžování by podle mého názoru neměl být problém.

Jsou provozy, které se nebudou moci otevřít ani v prosinci?

Samozřejmě že u aktivit, kde by bylo například hodně diváků, zejména u kulturních akcí, lze předpokládat, že to nemusí být do Vánoc zvládnutelné. Něco z toho se může pustit, ale shluky mnoha lidí na jednom místě, tak s tím se moc počítat nedá. Týká se to kulturních i sportovních akcí.

Někteří experti varují, že po Vánocích, kdy se lidé budou více setkávat, počty nakažených opět porostou. Přišlo by pak zase nové uzavírání obchodů?

To je to, co nikdo nechce. Proto jsme obezřetní a je mi jasné, že ne všichni budou z toho, jak se to bude dělat, nadšeni. Když budou lidé opatření dodržovat, tak jsme z toho venku. Když je ale dodržovat nebudou a budou se spoléhat na to, že to nějak dopadne, pak nastane situace, že se nám to zase zhoupne.

Toto se řeší v každé zemi. Každý den komunikuji s nějakým ministrem ze země Evropské unie a ti řeší úplně stejné věci jako my. Řeší Vánoce a mají z toho do značné míry obavu, ale chtějí to do jisté míry pouštět.

Plánujete omezit setkávání v rodinách na Vánoce nebo na Silvestra?