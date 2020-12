Do restaurace pouze naočkovaní, navrhuje německý ministr zdravotnictví

Lidé, kteří se nechají očkovat proti koronaviru, by měli mít privilegia, domnívá se německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Podle jeho názoru by bylo možné, aby například do restaurace mohli jen naočkovaní lidé. Nicméně přístup do nemocnic, na radnice či do hromadné dopravy podle ministra omezovat nelze.